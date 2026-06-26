Из-за повреждения сетей три севастопольских улицы остаются без света

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В пятницу, 26 июня, в Севастополе остаются без электричества три улицы. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения», – написал глава города-героя.
Губернатор попросил людей не включать сразу все мощные электроприборы. Он пояснил, что нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, и тогда система стабилизируется.
Развожаев поблагодарил жителей за терпение. Он добавил, что энергетики работали круглосуточно. В настоящее время частично без света остаются улицы Молодых Строителей, Тараса Шевченко, Александра Косарева. Это связано с аварийным повреждением в электросетях. Сейчас специалисты переключают потребителей на резервную линию электропередачи.
«Ориентировочное время восстановления после окончания воздушной тревоги – 2 часа», – написал Развожаев.