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НовостиЧто происходит26 июня 2026 18:00

Над Крымом, а также Азовским и Черным морями сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 68 беспилотников над Крымом и другими регионами 26 июня
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО уничтожили 68 беспилотников над Крымом и другими регионами 26 июня

Средства ПВО уничтожили 68 беспилотников над Крымом и другими регионами 26 июня

Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 26 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с двух часов дня до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также Азовским и Черным морями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.