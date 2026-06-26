Над Крымом, а также Азовским и Черным морями сбили беспилотники

Средства ПВО уничтожили 68 беспилотников над Крымом и другими регионами 26 июня Фото: Алексей ФОКИН.

В пятницу, 26 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 68 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с двух часов дня до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также Азовским и Черным морями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.