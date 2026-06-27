В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 850 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 8.00 субботы, 27 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 850 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов.

Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 410 машин. Ждать своей очереди также нужно около двух часов.