Фото: кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

В субботу, 27 июня, в Ялте загорелось больше трех гектаров леса, пожар тушат 98 человек. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

В Ялте загорелась лестная подстилка. На место прибыли сотрудники МЧС, Алуштинского лесоохотничьего хозяйства, ФГБУ РК «Заповедный Крым» и волонтеры. Площадь возгорания составила 3,2 гектара.

«В 09:20 удалось стабилизировать ситуацию, возгорание локализовано», – рассказали в министерстве.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что на месте происшествия работают 98 человек и 24 единицы техники.