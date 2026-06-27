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НовостиОбщество27 июня 2026 9:30

Помощник главы Крыма Курлаева опровергла слухи о панике в Симферополе

Украинские СМИ продолжают распространять фейки о ситуации на полуострове
Алексей ЕЛАГИН
Помощник главы Крыма Курлаева опровергла слухи о панике в Симферополе

Помощник главы Крыма Курлаева опровергла слухи о панике в Симферополе

Фото: Александр СЕРДЮК.

Слухи о панике, которая якобы имеет место в Симферополе, не соответствуют действительности. Об этом заявила помощник главы Крыма Ольга Курлаева.

По ее словам, режим ЧС, введенные в республике, никак не повлиял на жителей. Помощник руководителя региона рассказала, что люди беспечно гуляют и отдыхают в центре Симферополя.

«Это я по поводу ситуации, которую сейчас разгоняют украинские СМИ, что здесь паника, бегство, эвакуация и тому подобное», – сказала Курлаева ИС «Вести».

Помощник главы Крыма добавила, что украинские СМИ специально публикуют фейки. В публикациях говорится, что в Крыму якобы введен режим чрезвычайного положения. Как пояснила Курлаева, режим ЧС подразумевает совершенно другой формат.