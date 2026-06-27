Из Донецка в Симферополь запустят прямой поезд

Минтранс ДНР: прямой поезд из Донецка в Симферополь запустят в 2029 году Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2029 году Донецк и Симферополь планируют связать прямым беспересадочным железнодорожным сообщением. Об этом сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

«На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк – Симферополь», – сказал чиновник агентству РИА Новости.

Руководитель Минтранса добавил, что из столицы ДНР собираются запустить поезда в Воронеж. По словам главы ведомства, это планируют сделать в 2028 году. Министр уточнил, что составы будут проходить через Луганск.