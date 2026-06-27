В Ялтинском заповеднике закроют экотропы и туристские маршруты

Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Экологические тропы и туристские маршруты в Ялтинском горно-лесном заповеднике планируют закрыть со вторника, 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

На всей территории полуострова действует особый противопожарный режим. Поэтому в заповеднике закроют экотропы и туристские маршруты. При этом в ФГБУ «Заповедный Крым» сообщили, что 30 июня – это предварительная дата.

«Для посещения будут доступны только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования «Ялта – Бахчисарай», – говорится в сообщении.