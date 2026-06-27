Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит27 июня 2026 12:43

В Ялтинском заповеднике закроют экотропы и туристские маршруты

Экотропы и туристские маршруты в Ялтинском заповеднике закроют с 30 июня
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Фото: пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым»

Экологические тропы и туристские маршруты в Ялтинском горно-лесном заповеднике планируют закрыть со вторника, 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».

На всей территории полуострова действует особый противопожарный режим. Поэтому в заповеднике закроют экотропы и туристские маршруты. При этом в ФГБУ «Заповедный Крым» сообщили, что 30 июня – это предварительная дата.

«Для посещения будут доступны только маршруты и тропы, расположенные вдоль дороги общего пользования «Ялта – Бахчисарай», – говорится в сообщении.