Крымский мост временно перекрыли

Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 27 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении.
Соответствующая информация появилась в 15.47.
Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их также призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.