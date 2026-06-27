Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 27 июня Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 15.47. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 16.50 стали известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.