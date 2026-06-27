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НовостиЧто происходит27 июня 2026 13:57

Крымский мост открыли для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 27 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 27 июня

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось 27 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Как сообщалось ранее, движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 15.47. Людей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 16.50 стали известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.