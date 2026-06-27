В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1300 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 17.00 субботы, 27 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1300 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 500 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около трех часов.

Еще большее скопление транспорта образовалось в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 800 машин. Ждать своей очереди нужно около двух часов.

Напомним, движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали в 15.47. В 16.50 стало известно, что ограничения сняли. В 14.00 очередей перед Крымским мостом не было. Спустя час образовалось скопление транспорта со стороны Керчи. Тогда перед мостом стояли 50 машин.