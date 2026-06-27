Развожаев рассказал, когда начнется получение QR-кодов на бензин в Севастополе

Развожаев: получение QR-кодов на топливо в Севастополе начнется вечером 27 июня Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Получение QR-кодов на топливо в Севастополе начнется в 22.05 субботы, 27 июня. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В воскресенье, 28 июня, продавать топливо на АЗС будут по QR-кодам. При этом в Севастополе продолжают действовать ограничения. Уточняется, что заправить можно не больше 20 литров в одну машину.

«Получение кодов сегодня стартует 22.05», – написал Развожаев.

Губернатор пояснил, что персональный QR-код дает право купить 20 литров конкретной марки топлива только для конкретной машины.