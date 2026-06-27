Заправить в канистры топливо для генераторов в Севастополе можно будет 28 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, в Севастополе можно будет заправить в канистры топливо для генераторов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Глава Севастополя напомнил, что обещал разобраться с заправкой в канистры дизельного топлива, предназначенного для домашних генераторов.

«Заправить в канистру ДТ можно будет завтра», – сообщил Развожаев.

Губернатор предупредил, что для этого необходимо принести с собой свидетельство о регистрации транспортного средства.