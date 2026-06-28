В Крыму составили список безопасных пляжных аттракционов

На каждом официальном пункте должен быть стенд с информацией о владельце и ценах Фото: Оксана ЗУЙКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Перед использованием пляжных аттракционов туристам в Крыму советуют проверять, входит ли пункт проката в официальный список, чтобы не испортить себе отпуск и не рисковать здоровьем. Об этом «РИА Новости» сообщил замначальника территориального органа ГУ МЧС по РК Александр Зраенко.

Полный перечень таких точек опубликован на сайте министерства курортов республики.

- Республика Крым – один из немногих субъектов России, где введены правила и требования при организации пунктов проката. Полный перечень официальных пунктов проката, которые работают законно, опубликован на сайте минкурортов, – отметил он.

Зраенко подчеркнул, что на каждом официальном пункте должен быть стенд с информацией о владельце и ценах. А при катании на «банане» или «ватрушке» обязательна выдача спасательных жилетов – таких, которые могут удержать человека на воде даже без сознания. Важно, чтобы у судоводителя, буксирующего аттракцион, были права на управление маломерным судном.

Спасатель также призвал родителей внимательнее следить за детьми на воде и не пренебрегать безопасностью.

- Если есть угроза, что аттракцион травмоопасен, от него лучше отказаться, – добавил он.