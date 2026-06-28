В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения

Период отключений может составлять от двух до пяти часов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму продолжаются работы по восстановлению и модернизации энергосистемы, пострадавшей от атак ВСУ. В связи с монтажом нового оборудования в ближайшие дни в некоторых населенных пунктах возможны кратковременные отключения света, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.

- Учитывая необходимость строительства дополнительных цепей связи, а также монтажа необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования, в ближайшие дни в населенных пунктах республики возможны ограничения потребителей электрической энергии. Период отключений может составлять от двух до пяти часов, - написал Воронкин.

По его словам, в восстановительных работах сейчас задействованы более 500 специалистов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, что отключения проводятся точечно и без строгих графиков - в зависимости от оперативной обстановки и необходимости. Минэнерго России, власти регионов и энергетические компании координируют действия для скорейшей стабилизации подачи электроэнергии.