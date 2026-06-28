На территории арт-кластера «Таврида» напомнили о пожарной безопасности в условиях особого режима

Фото: ГУ МЧС России по РК

Сотрудники МЧС России провели профилактические беседы с участниками летних школ Академии творческих индустрий «Меганом» на территории арт-кластера «Таврида». Молодым художникам, дизайнерам и музыкантам напомнили о правилах поведения в условиях особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лето - время не только для творчества и новых идей, но и повышенной пожарной опасности. В связи с этим сотрудники Госпожнадзора подробно разъяснили участникам, почему в засушливый и жаркий период риск возгораний особенно высок.

Во время бесед особое внимание было уделено строгому запрету на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы на территории республики. Спасатели также рассказали о порядке действий в случае обнаружения пожара и напомнили номера телефонов экстренных служб.

- Для закрепления информации всем участникам раздают тематические листовки-памятки. В них наглядно изложены правила пожарной безопасности, которые помогут сохранить не только уникальные творческие проекты, но и жизни людей, - отметили в ведомстве.