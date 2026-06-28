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НовостиОбщество28 июня 2026 8:23

В Алуште ввели графики веерного отключения электроэнергии

Соответствующее решение приняло ГУП РК «Крымэнерго»
Александра ТИМОЩЕНКО
Графики начинают действовать с 28 июня

Графики начинают действовать с 28 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште с 28 июня начинают действовать веерные отключения электричества. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева. Соответствующее решение приняло ГУП РК «Крымэнерго».

- Госпредприятие «Крымэнерго» сообщает о начале веерных отключений электроэнергии в Алуште, - написала Огнева в своих соцсетях.

Она также призвала жителей и гостей города-курорта сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации и уважительно относиться друг к другу.

Веерные отключения вводятся на фоне продолжающихся восстановительных работ на энергообъектах полуострова, пострадавших в результате ночных атак ВСУ.

Напомним, ранее в Минэнерго РФ заявили, что в Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены. Однако в условиях сохраняющейся оперативной обстановки точечные ограничения подачи света остаются необходимой мерой.