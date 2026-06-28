Перед Крымским мостом пропали пробки

Фото: Чат автомобилистов "Крымский мост"

В воскресенье, 28 июня, на подъездах к Крымскому мосту исчезли многокилометровые очереди. Вечером проезд к пунктам ручного досмотра был свободен с обеих сторон.

- С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, - сообщает чат в Максе с оперативной информацией о ситуации на подходах к мосту.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими днями. Еще в пятницу утром пробка достигала 30 километров. Машины стояли с обеих сторон. В субботу днем затор сократился. К утру воскресенья ночных перекрытий моста не было, въезд и выезд были открыты. Водителям по-прежнему рекомендуется следить за обновлениями оперативного штаба - ситуация может измениться в любой момент.