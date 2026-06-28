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НовостиОбщество28 июня 2026 15:12

В Симферополе потушили пожар на балконе девятиэтажки

Пострадавших нет
Александра ТИМОЩЕНКО
Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Симферополе произошло возгорание в многоквартирном доме на улице Ракетной. Пожар вспыхнул на балконе квартиры на девятом этаже, сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Для тушения спасатели использовали автолестницу. Пожар был ликвидирован на площади 12 квадратных метров, поэтому огонь не успел распространиться на другие помещения.

В ликвидации возгорания были задействованы 11 специалистов и четыре единицы спецтехники. Пострадавших в результате происшествия нет, уточнили в ведомстве. Причины возгорания установят эксперты-дознаватели.