Крымские синоптики предупредили о жаре до +36 градусов

В последующие два дня ожидается аномально-жаркая погода Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 28 по 30 июня на полуострове установится сухая и аномально жаркая погода. В ближайшие дни столбики термометров могут достичь +36 градусов, сообщили в Крымском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в воскресенье, 28 июня, воздух прогреется до +33 градусов. Однако самые высокие температуры ожидаются 29 и 30 июня, когда столбики термометров поднимутся до +31…+36 градусов днем. Ночью также будет жарко - от +18 до +23 градусов, но в горах прохладнее – до +12…+17.

- В ближайшие три дня, благодаря влиянию барического и термического гребня на полуострове установится сухая и жаркая погода. В последующие два дня ожидается аномально-жаркая погода, - говорится в сообщении гидрометцентра.

В связи с установившейся жарой в Крыму действует особый противопожарный режим. Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать осторожность, не разводить костры и не сжигать сухую траву, чтобы избежать лесных пожаров.