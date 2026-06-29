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НовостиЧто происходит29 июня 2026 4:22

Крымский мост перекрывали на пять часов

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 29 июня
Алексей ЕЛАГИН
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 29 июня

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 29 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Движение на объекте временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 2.05. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 7.05 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.