Крымский мост перекрывали на пять часов

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов 29 июня Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 29 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

Движение на объекте временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 2.05. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В 7.05 стало известно, что ограничения сняли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.