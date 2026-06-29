Крымский мост перекрывали на пять часов

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП
В понедельник, 29 июня, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.
Движение на объекте временно перекрыли. Соответствующее сообщение появилось в 2.05. Людей, которые находились на мосту и в зоне досмотра, просили сохранять спокойствие. Их также призывали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В 7.05 стало известно, что ограничения сняли.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», – говорится в сообщении.