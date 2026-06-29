В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1400 автомобилей Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 7.00 понедельника, 29 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1400 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет около двух часов. Скопление транспорта также имеется и в Краснодарском крае. Со стороны Тамани стоят 800 машин. Время ожидания составляет около трех часов.

Ранее движение автомобилей по Крымскому мосту перекрывали на пять часов. Ограничения сняли в 7.05.