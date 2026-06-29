В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 1280 автомобилей Фото: Виталий ПАРУБОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 8.00 понедельника, 29 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1280 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает два часа. Скопление транспорта также имеется на Кубани. Со стороны Тамани стоят 630 машин. Ждать своей очереди нужно больше двух часов.