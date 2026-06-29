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НовостиЧто происходит29 июня 2026 5:14

«ЛизаАлерт» Крым: бесследно исчез 21-летний житель Симферополя

В Симферополе ищут 21-летнего Даниила Нагимова
Галина КОВАЛЕНКО
Даниил Нагимов. Фото: Поисковый отряд Vk

Даниил Нагимов. Фото: Поисковый отряд Vk

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

«Пропал Нагимов Даниил Радикович, 21 год, город Симферополь».

Две недели родные и близкие ничего не знают о судьбе крымчанина – с 15 июня 2026 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд Vk

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд Vk

Приметы Даниила Нагимова: 186 сантиметров рост, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Одежда и особые примеры, к сожалению, неизвестны.

Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.