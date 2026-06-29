«ЛизаАлерт» Крым: бесследно исчез 21-летний житель Симферополя

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили:
«Пропал Нагимов Даниил Радикович, 21 год, город Симферополь».
Две недели родные и близкие ничего не знают о судьбе крымчанина – с 15 июня 2026 года его местонахождение неизвестно.
Приметы Даниила Нагимова: 186 сантиметров рост, плотное телосложение, русые волосы, голубые глаза. Одежда и особые примеры, к сожалению, неизвестны.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 112.