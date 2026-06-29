В очереди перед Крымским мостом стоят 1500 машин

Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1500 автомобилей 29 июня Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9.00 понедельника, 29 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1500 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает два часа. Скопление транспорта также имеется и на Кубани. Со стороны Тамани стоят 850 машин. Ждать своей очереди нужно около трех часов.

В восемь утра со стороны Керчи стояли 650 машин, а со стороны Тамани – 630.