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НовостиЧто происходит29 июня 2026 6:09

В очереди перед Крымским мостом стоят 1500 машин

Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1500 автомобилей 29 июня
Алексей ЕЛАГИН
Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1500 автомобилей 29 июня

Очередь перед Крымским мостом увеличилась до 1500 автомобилей 29 июня

Фото: Елена КОСТРЫКИНА. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 9.00 понедельника, 29 июня, в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стояли в общей сложности 1500 автомобилей. Об этом сообщает канал «Крымский мост: оперативная информация» в мессенджере MAX.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств», – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания превышает два часа. Скопление транспорта также имеется и на Кубани. Со стороны Тамани стоят 850 машин. Ждать своей очереди нужно около трех часов.

В восемь утра со стороны Керчи стояли 650 машин, а со стороны Тамани – 630.