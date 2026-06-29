Агроном из Новосибирска рассказала, как выращивать цветы в суровом климате

Российские саженцы лучше приспособлены к перепадам температуры и влажности, характерным для Сибири Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выращивание роз в Сибири — задача непростая, но агрономы успешно подбирают сорта, адаптированные к суровому климату. В регионе популярны сорта Сильва Пинк, Пинк Дайменшенс и Ред Наоми. География поставок — Сибирь, Дальний Восток, Москва и Казахстан. Российские саженцы лучше адаптированы к местным условиям, импортные — капризнее, но часто дают мощный старт благодаря передовым технологиям. Главное — целостность корневой системы и возраст саженца. От высадки до срезки проходит 90–112 дней.

Главные вредители — паутинный клещ, тля, гусеницы и грибки (мучнистая роса). Для защиты используют клеевые ловушки, биопрепараты, контролируют влажность (до 70%) и проветривают теплицы. Температурный режим: днем 22–25°C, ночью 15–18°C — это помогает растениям направлять энергию на формирование бутонов, рассказала «Горсайту» главный агроном тепличного комплекса Наталья Пушкар.

Идеальные для промышленной срезки — голландские и немецкие сорта. Проблем с импортозамещением удобрений нет, упаковку перевели на отечественное сырье. Главные сложности — перепады температур.

«От срезки до покупателя розы добираются в среднем за два дня. При транспортировке качество не теряется, так как цветы везут в воде. Однако при доставке внутри России возникают логистические трудности, главная из которых — температурный режим», - подчеркнула агроном.