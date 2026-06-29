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НовостиОбщество29 июня 2026 8:10

В Симферополе сократили выпуск троллейбусов на линию

Это связано с отключением электроэнергии
Алексей ЕЛАГИН
В Симферополе сократили выпуск троллейбусов на линию

В Симферополе сократили выпуск троллейбусов на линию

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проблем с энергоснабжением в Симферополе сократили выпуск троллейбусов на линию. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Изменения произошли по причинам, которые не зависят от ГУП РК «Крымтроллейбус». Они связаны с отключением электроэнергии. Движение троллейбусов происходит в сокращенном выпуске. Актуальную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии ГУП РК «Крымтроллейбус»: 8 (800) 777-54-33.