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НовостиЧто происходит29 июня 2026 8:37

Власти рассказали, когда в Джанкое включат свет

Энергоснабжение в Джанкое планируют восстановить вечером 29 июня
Алексей ЕЛАГИН
Энергоснабжение в Джанкое планируют восстановить вечером 29 июня

Энергоснабжение в Джанкое планируют восстановить вечером 29 июня

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Энергоснабжение в Джанкое планируют восстановить вечером в понедельник, 29 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ивин.

«В связи с аварийной ситуацией на объектах электроснабжения в городе временно отсутствует электроэнергия», – рассказал градоначальник.

Руководитель администрации добавил, что восстановить энергоснабжение, по предварительным данным, собираются к вечеру. Сейчас в Джанкое ведутся ремонтно-восстановительные работы. Включать свет будут поэтапно.