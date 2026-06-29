Власти рассказали, когда в Джанкое включат свет

Энергоснабжение в Джанкое планируют восстановить вечером 29 июня Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Энергоснабжение в Джанкое планируют восстановить вечером в понедельник, 29 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ивин.

«В связи с аварийной ситуацией на объектах электроснабжения в городе временно отсутствует электроэнергия», – рассказал градоначальник.

Руководитель администрации добавил, что восстановить энергоснабжение, по предварительным данным, собираются к вечеру. Сейчас в Джанкое ведутся ремонтно-восстановительные работы. Включать свет будут поэтапно.