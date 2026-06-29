Власти Крыма утвердили компенсации за поврежденное из-за атак ВСУ имущество

Компенсации предусмотрены в том числе и за утраченные жилые помещения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Крыма утвердило компенсации за имущество, поврежденное в ходе атак ВСУ. Выплаты предусмотрены в том числе и за утраченные жилые помещения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

Размер компенсации для тех, чье имущество пострадало от обстрелов со стороны украинских военных, определяется путем умножения общей площади утраченного жилья на среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилой площади.

«Стоимость рассчитывается в пределах от 137 тыс. руб. за 1 кв. м до 148 тыс. за 1 кв. м в зависимости от даты наступления события. Размер компенсации в каждом случае рассчитывается индивидуально для каждого поврежденного объекта», — пояснили в пресс-службе председателя Совета министров.

Размер финансовой помощи для восстановления поврежденного имущества рассчитывается исходя из дефектных ведомостей и сводных смет.