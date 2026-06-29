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НовостиЧто происходит29 июня 2026 10:10

Безнадзорные собаки напали на подростка в районе пляжа в Феодосии

Прокуратура инициировала проверку
Анастасия БУРМИСТРОВА
Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обращении с бездомными животными.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обращении с бездомными животными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В районе пляжа в Феодосии на подростка напали бездомные собаки. Прокуратура начала проверку.

Прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появились сообщения о нападении бездомных собак на несовершеннолетнего рядом с пляжем в Феодосии.

«В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при обращении с животными без владельцев», — сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура планирует подать иск в суд для возмещения вреда, причиненного несовершеннолетнему.