Безнадзорные собаки напали на подростка в районе пляжа в Феодосии

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В районе пляжа в Феодосии на подростка напали бездомные собаки. Прокуратура начала проверку.
Прокуратура начала проверку после того, как в социальных сетях появились сообщения о нападении бездомных собак на несовершеннолетнего рядом с пляжем в Феодосии.
«В ходе организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при обращении с животными без владельцев», — сообщили в надзорном ведомстве.
Также прокуратура планирует подать иск в суд для возмещения вреда, причиненного несовершеннолетнему.