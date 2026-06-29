За неделю в Крыму произошло 12 ДТП: пострадали 14 человек

В результате ДТП в Крыму, пострадали 14 человек за неделю Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

За период с 22 по 28 июня в результате ДТП, которые произошли в Крыму, пострадали в общей сложности 14 человек. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За неделю в Крыму произошло 12 ДТП. В результате пострадали 14 человек. Травмы получили 12 взрослых и двое детей.

С участием пешеходов произошло четыре ДТП. В результате пострадали двое взрослых и столько же детей.

«Пресечено 154 факта управления транспортными средствами с признаками опьянения», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что 18 человек сели за руль нетрезвыми повторно. За это предусмотрена уголовная ответственность.