В двух селах под Алуштой подавать воду будут по графику

В селах под Алуштой вводят графики подачи воды. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В двух населенных пунктах под Алуштой вводятся графики подачи воды. Причина — сезонный дефицит дебита каптажа, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в селе Верхняя Кутузовка с 1 июля гарантированная подача воды будет осуществляться с 6:00 до 22:00. В селе Лучистое с 29 июня подача воды будет производиться с 6:00 до 22:00, а с 18:00 до 22:00 в переулке Клубный, Веселый, д. 1–3, на ул. Виноградной, Почтовой, Южной, Табачной, Родниковой, Урожайной, д. 2–10 и 1–16А, Школьной, д. 1–25 и Совхозной.

При этом во время аварийно-ремонтных работ возможно ограничение подачи воды и отклонение от графика. Жителей просят экономно использовать воду в часы подачи.