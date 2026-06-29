В Феодосии житель Кубани пытался застрелить мужчину: его посадили на девять лет

Житель Кубани пытался застрелить мужчину в Крыму и получил девять лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Феодосии жителя Краснодарского края признали виновном в покушении на убийство, приобретение и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в незаконной переделке оружия. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Инцидент произошел в августе 2025 года. Житель Кубани находился на территории фермы в селе Насыпное. В какой-то момент приезжий взял оружие и как минимум дважды выстрелил в мужчину из огнестрельного ружья через лобовое стекло авто. В результате пострадавший получил огнестрельное дробовое непроникающее ранение мягких тканей.

Происходящее увидел очевидец. Он выхватил оружие из рук стрелявшего.

«Данное оружие, изготовленное промышленным способом, подсудимый ранее переделал, укоротив длину ствола и хранил на ферме», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Кубани виновным. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии особого режима. Кроме того, жителя Кубани оштрафовали на 140 тысяч рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.