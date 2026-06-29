Четыре инвестпроекта на 6 млрд рублей реализуют в Крыму

В Крыму реализуют четыре инвестпроекта на сумму более 6 миллиардов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму реализуют четыре инвестпроекта на общую сумму более шести миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата на территории республики.

«Мы согласовали четыре проекта на общую сумму свыше 6,1 млрд рублей. Одобренные проекты охватывают жилищное строительство, туристическую инфраструктуру, промышленность и логистику», — отметила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

В Симферопольском районе планируется строительство жилого комплекса в Перовском сельском совете. Он будет состоять из трех жилых домов. Также предусмотрены коммерческие помещения и паркинг. Объем инвестиций — 1,98 млрд рублей.

В Евпатории, в поселке Заозерное, построят современный апарт-отель с благоустроенной территорией за 3,85 млрд рублей.

Возведение нового асфальтобетонного завода, который сможет выпускать до 240 тонн продукции в час, планируется в Белогорске. Инвестиции в проект составят 190 миллионов рублей.

В Симферополе одобрено строительство одноэтажного складского комплекса. Инвестиции в проект составят 100 млн рублей.