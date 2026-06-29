Севастополец убил знакомого шампуром во время отдыха у озера

Дело с утвержденным обвинением направлено в Балаклавский суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Балаклавского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в умышленном убийстве.

По версии следствия, в апреле текущего года обвиняемый вместе с друзьями отдыхал на озере в Балаклавском районе. Будучи пьяным, он поссорился с одним из приятелей и, схватив шампур, нанес потерпевшему проникающее ранение в грудь, а также несколько ударов в область живота. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Обвиняемый взят под стражу. Дело передано в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу.