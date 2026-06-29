Крымчанам рассказали, как пережить аномальную жару

Крымчанам советуют отказаться от газировки и алкоголя во время аномальной жары Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Крыма рассказали, как пережить аномальную жару. Об этом пишет «Крымская газета».

Температура воздуха в республике повысится до 36 градусов. Морская вода прогрелась до 26 градусов. При выходе на улицу специалисты советуют надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, а также головной убор и солнцезащитные очки. Помещение нужно проветривать. По возможности людям советуют включить вентиляторы и кондиционеры.

Кроме того, нужно уделить особое внимание еде и питью. Во время жары организму требуется меньше калорий. Поэтому в такую погоду стоит отказаться от жирного мяса в пользу рыбы и морепродуктов. В самое жаркое время дня лучше не есть. Приемы пищи рекомендуется перенести на утро и вечер.

Для профилактики обезвоживания нужно пить больше жидкости: чай, минеральную воду, морсы. А вот от газировки и алкоголя лучше отказаться.

«Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литров жидкости в сутки», — напоминают в Роспотребнадзоре, добавляя, что людям с болезнями почек и сердечно-сосудистой системы увеличивать потребление воды не стоит.

В течение дня врачи советуют принимать прохладный душ, а купаться в водоемах только в специально оборудованных местах. Также рекомендуется посещать магазины и кинотеатры с кондиционерами и тщательно мыть фрукты и овощи перед едой.