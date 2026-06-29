В Ялтинском ЗАГСе чествовали «серебряных» юбиляров

Фото: Ялтинский отдел ЗАГС

В Ялтинском отделе ЗАГС отметили 25-летие брака Дмитрия и Маргариты Ивановых. Супруги обменялись серебряными кольцами, станцевали танец и оставили запись в Книге памятных дат, сообщает «МК в Крыму».

Дмитрий и Маргарита познакомились 13 января 2001 года, в канун старого Нового года. Через месяц Дмитрий попросил руки Маргариты у ее родителей, а 29 июня пара сыграла свадьбу. Супруги вместе учились в вузе, поддерживали друг друга в учебе и сейчас живут и трудятся в медицинской сфере в санатории на Южном берегу Крыма. За 25 лет совместной жизни в семье появилось трое детей: Полина, Варвара и Демид.

С юбилеем семейной жизни пару поздравила депутат горсовета Екатерина Демина. Ведущая церемонии Надежда Моисеенко передала юбилярам памятный адрес от департамента ЗАГС.