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НовостиЧто происходит29 июня 2026 14:48

Аномально жаркая погода с температурой до +35 градусов установилась в Крыму

Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 градусов
Анастасия БУРМИСТРОВА
На побережье температура воздуха будет немного ниже.

На побережье температура воздуха будет немного ниже.

Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму наблюдается аномальная жара, достигающая в некоторых районах температуры до плюс 35 градусов. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила начальник Гидрометцентра Республики Крым Татьяна Любецкая.

«Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 градусов, дневная температура воздуха составит 30–35 градусов, в столице республики — 33 градуса, 35 – северные степные районы. На побережье температура воздуха будет немного ниже», — рассказала Любецкая.

Температура морской воды в Азовском море поднялась до 26 градусов. На Южном берегу Крыма вода прогрелась до 23 градусов, а на восточном побережье примерно до 20 градусов.

Ночью температура воздуха также останется высокой — от +19 до +24 °C. В выходные возможны похолодание на 4–5 градусов и кратковременные дожди из-за прохождения холодного фронта.