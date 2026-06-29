Дополнительный поезд запустят из Керчи в Москву

В поезде есть одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запускает дополнительный поезд № 197 по направлению Керчь – Москва. Из Крыма он совершит четыре рейса: 2, 4, 6 и 8 июля.

Отправление из Керчи запланировано в 02:45. Поезд пройдет через Тамань, Ростов-на-Дону (станция Первомайская), Воронеж (станция Придача), Липецк, Тулу и Калугу. Прибытие на Киевский вокзал Москвы запланировано на 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00.

Чтобы попасть в Керчь, пассажиры могут сесть на автобус. Из Симферополя он будет отправляться в 21:50, из Владиславовки — в 23:50 в дату, предшествующую отправлению поезда, а от станции Семь Колодезей в 00:45.