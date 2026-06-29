В нескольких районах Севастополя ограничили электроснабжение

Электроснабжение будет ограничено до 21:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 29 июня до 21:00 будет ограничена подача электроснабжения. Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев.

«По команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО «СО ЕЭС») в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная», — отметил глава города.

Это необходимо для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Жителей призвали по возможности снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы.

Так, будет обесточен центр и прилегающие улицы Ленинского района, в частности мыс Хрустальный, улицы Новороссийская, Щорса, Кожанова, Карантинная, Пионерская, Пожарова, Понтонная, Железнякова, Трудовая, 6-я Бастионная, Керченская, Костомаровская, Батумская, Коммунистическая, Ивана Голубца, Киевская, Харьковская, Льва Толстого, Гоголя, Руднева, Ручьевая, Загородняя балка, ул. Частника, Щербака, Карантинная балка, ул. Катерная, Древняя, Шостака, Мартынова бухта, пл. Восставших.

Без света также останется Северная сторона и окрестности, в том числе Мекензиевы горы, бухта Голландия, ул. Пластунская, Евгения Реброва, Генерала Рихтера, Почетная, Маршала Кошевого, Петра Рогачева, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Курчатова, Береговая, Эскадренная, Богданова, Братская, Приморская, Симонок, Загордянского, Челюскинцев, Циолковского, Сухарная балка, поселок Водоканал, улица Горпищенко, Генерала Мельника, Лабораторное шоссе, Килен-балка, Мореходная, Троицкая балка, Ангарская, Георгиевская балка, Героев Севастополя, Минная, Ленина, Брестская, Будищева, проспект Победы, переулок Терракотовыйи улица Колодкина.

Кроме того, отключение затронет Качинский муниципальный округ и Нахимовский район.