Погода на 30 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
30 июня на полуострове действует штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Тепло 30...32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+29°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +28°...+29°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Евпатории +26°…+28°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Керчи +26°...+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +24°… +28°, южный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Черноморском +27°…+29°, западный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +29°… +34°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.
В Бахчисарае +29°…+30°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.
Температура воды в Черном море +19 …+22°, в Азовском +26 °.