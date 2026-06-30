Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 2:02

Погода на 30 июня 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 33 градусов

На Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Керчь

Керчь

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

30 июня на полуострове действует штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.

В Севастополе переменная облачность. Ветер западный 7-12 м/с. Тепло 30...32°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +25°...+29°, южный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Алуште +28°...+29°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +26°…+28°, юго-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи +26°...+29°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Феодосии +24°… +28°, южный ветер 3-6 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Черноморском +27°…+29°, западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +29°… +34°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Облачно с прояснениями, дождь.

В Бахчисарае +29°…+30°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +19 …+22°, в Азовском +26 °.