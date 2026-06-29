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НовостиЧто происходит29 июня 2026 18:12

Над Крымом и другими регионами России за 6 часов сбито 75 БПЛА

Также дроны уничтожены над Черным и Азовским морями
Анастасия БУРМИСТРОВА
Средства ПВО отразили атаку в период с 14:00 до 20:00.

Средства ПВО отразили атаку в период с 14:00 до 20:00.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В течение шести часов 29 июня дежурными средствами ПВО ликвидированы 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями двух морей и 10 регионами России, сообщает Минобороны страны.

По данным военного ведомства, с 14:00 до 20:00 вражеские БПЛА были уничтожены над Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей, Краснодарским краем, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской и Московской областями.