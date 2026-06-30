Из-за трудностей с логистикой Эрмитаж отменил археологическую экспедицию в Крыму Фото: Михаил ПАТЛИС. Перейти в Фотобанк КП

Государственный Эрмитаж принял решение отменить археологическую экспедицию, которая была запланирована в Керчи. Об этом «КП-Петербург» сообщили в пресс-службе музея.

Вместо Крыма специалисты и волонтеры отправятся в Прикубанье. С 15 июля там начнутся раскопки. В настоящее время в Крыму продолжают работать семь других экспедиций. Они занимаются исследованием древних памятников античной эпохи, средневековья и нового времени. Некоторые другие экспедиции Эрмитажа отложили свою работу. Такое решение принято в связи с логистическими и транспортными трудностями.

Однако те экспедиции, которые уже ведут исследования, завершают сезон по плану. Специалисты сосредоточились на камеральной работе и анализе собранных материалов. Волонтеры в этом процессе не участвуют.