Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Феодосия Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Феодосия, Ялта, Евпатория, Алушта и Судак значатся в рейтинге локаций, куда в середине лета чаще всего приезжают с детьми.

«На первое место вышел город Сочи, второе у Анапы, а на третьем – Геленджик», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив заявки назвали самые популярные направления для отдыха с детьми в июле 2026.

Позиции у крымских курортов скромнее, но все же в целом ситуация положительная.

Топ-10 самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):

Сочи, 6048;

Анапа, 5966;

Геленджик, 7554;

Санкт-Петербург, 6618;

Феодосия, 5313;

Ялта, 6810;

Евпатория, 5380;

Алушта, 6807;

Судак, 5853;

Ейск, 5154.