Города Крыма вошли в топ-10 популярных направлений для отдыха с детьми в июле

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Феодосия, Ялта, Евпатория, Алушта и Судак значатся в рейтинге локаций, куда в середине лета чаще всего приезжают с детьми.
«На первое место вышел город Сочи, второе у Анапы, а на третьем – Геленджик», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив заявки назвали самые популярные направления для отдыха с детьми в июле 2026.
Позиции у крымских курортов скромнее, но все же в целом ситуация положительная.
Топ-10 самых популярных направлений для отдыха с детьми в июле 2026 (средняя стоимость ночи в рублях):
Сочи, 6048;
Анапа, 5966;
Геленджик, 7554;
Санкт-Петербург, 6618;
Феодосия, 5313;
Ялта, 6810;
Евпатория, 5380;
Алушта, 6807;
Судак, 5853;
Ейск, 5154.