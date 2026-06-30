Жителям Симферополя грозят штрафы до 800 тысяч рублей за сжигание мусора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Симферополя грозят штрафы до 800 тысяч рублей за разведение костров сжигание мусора. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Михаил Афанасьев.

Градоначальник напомнил, что с 24 июня в Крыму ввели особый противопожарный режим. В республике запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня, а также сжигать сухую растительность и бытовой мусор.

«Владельцам индивидуальных жилых домов и садоводам, а также руководителям организаций необходимо своевременно очищать участки и прилегающие территории от сухой травы и горючего мусора», – написал Афанасьев.

Руководитель администрации добавил, что запрещено устраивать свалки горючих отходов. Кроме того, у каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель.

За нарушение требований пожарной безопасности физическим лицам грозят штрафы в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, должностным – от 30 тысяч до 60 тысяч, а юридическим – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.