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НовостиЧто происходит30 июня 2026 7:21

Движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь приостановили

В Крыму приостановили движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму приостановили движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь

В Крыму приостановили движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Движение пригородных поездов ЮППК на участке Бахчисарай – Симферополь приостановлено», – говорится в сообщении.

О возобновлении движения электричек пообещали сообщить дополнительно. В ЮППК принесли извинения за неудобства. Людей просят учитывать информацию об ограничениях при планировании поездок.