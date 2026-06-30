Движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь приостановили

В Крыму приостановили движение электричек на участке Бахчисарай – Симферополь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании.

«Движение пригородных поездов ЮППК на участке Бахчисарай – Симферополь приостановлено», – говорится в сообщении.

О возобновлении движения электричек пообещали сообщить дополнительно. В ЮППК принесли извинения за неудобства. Людей просят учитывать информацию об ограничениях при планировании поездок.