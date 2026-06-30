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Во вторник, 30 июня, на шести АЗС Севастополя появилось в свободной продаже дизтопливо и бензин АИ-95. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Свободная продажа началась в 10 утра. На шести АЗС «АТАН» можно купить бензин АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
«Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину», – написал Развожаев.
Севастопольский губернатор добавил, что заправка в канистры запрещена.
Список АЗС, где открыта свободная продажа топлива, опубликован ниже:
АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra)
АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 85 ул. Вакуленчука, 35Б/2 (ДТ Ultra)
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra).