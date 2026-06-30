На маршруте электрокатамарана между Пермью и Закамском появился дополнительный рейс

Фото: архив Business Class

На маршрут «Экохода» между Пермью и Закамском добавили дополнительный рейс. Электросудно продлило навигацию до 18 сентября. В этом году в расписание добавили пятницу — теперь «Экоход» курсирует с понедельника по пятницу, передают наши коллеги из пермского издания Business Class со ссылкой на краевой Минтранс.

Отправление от Речного вокзала Перми — в 10:00, из Закамска — в 12:00. Время в пути — около полутора часов. Всего за сезон судно выполнит 98 рейсов.

Надо сказать, маршрут Пермь — Закамск открыли в 2024 году. Сейчас в регионе работает водное такси Пермь — Усть-Качка, а восстановленный теплоход «Восход» планируют запустить в навигацию в 2027 году.