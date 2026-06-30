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НовостиОбщество30 июня 2026 8:15

Ученый Ткаченко: аномальная жара из Европы до Юга России не дойдет

На Кубань и в Крым не придет аномальная жара из Европы
Ирина ГЕРЦ
Запредельных температур у нас не ожидается

Запредельных температур у нас не ожидается

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Температура в Европе этим летом достигла 40 °C, а темпы роста вдвое превысили среднемировые. За неделю от теплового стресса там погибли более 1,3 тыс. человек. Однако, по словам кандидата географических наук, профессора КубГАУ Юрия Ткаченко, на Юг России эта жара не придет.

Причина европейского зноя — вынос тепла из Африки. Но на европейскую территорию России сейчас выходит северо-атлантический циклон, который приносит похолодание, дожди и блокирует поступление горячего воздуха. На Кубани в ближайшие дни температура ожидается в пределах +27…+33 °C.

«Запредельных температур у нас не ожидается. Самое жаркое время наступит в конце июля — начале августа», — пояснил Ткаченко в беседе с корреспондентом «Кубань 24».