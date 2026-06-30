Новосибирцы превращают «сталинку» в дом мечты

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Молодая пара Илья и Дарья приобрела квартиру в доме 1954 года постройки в Новосибирске за 7 миллионов рублей и делает там ремонт без помощи наемных рабочих. Вдохновленные архитектурой Санкт-Петербурга, они хотят сохранить исторические элементы и создать уютное пространство своими руками.

В апреле 2026 года пара купила «сталинку» площадью более 90 квадратных метров в районе улицы Богдана Хмельницкого. Раньше они жили в современном ЖК, но решили переехать ради спокойствия, пространства и атмосферы. Дарья и Илья увлекаются реставрацией старых вещей, поэтому ремонт делают самостоятельно, привлекая специалистов только для электрики и водопровода, передает «Горсайт».

Сейчас в квартире — демонтаж стен и полов. Новосибирцы нашли множество «артефактов»: старые обои с трафаретным рисунком, оригинальные деревянные доски вместо паркета, а в разобранном шкафу — квитанцию об уплате налога за автомобиль с пенями за 1975 год.

Планировка включает три комнаты, просторную прихожую, кухню с кладовкой, ванную и туалет, а также балкон с видом на улицу Богдана Хмельницкого. На демонтаж уже потрачено около 100 тысяч рублей, большая часть — на строительные мешки. Впереди — закупка гипсокартона и крепежей. Работы планируют продолжать, не оставляя затею, несмотря на трудности.