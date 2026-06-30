Мечтает стать врачом: иркутская школьница набрала 300 баллов по ЕГЭ

Ирина готовится к подаче документов в вуз. Фото: предоставлено irk.aif.ru героем публикации.

Выпускница из Иркутска Ирина Щербакова сдала три экзамена на 100 баллов — по химии, русскому языку и биологии.

Первый результат — 100 баллов по химии — девушка увидела рано утром 12 июня. Позже пришли максимальные баллы по русскому языку и биологии.

«Я не ожидала такого результата, честно говоря, но, конечно, очень ему рада», — признается Ирина в беседе с корреспондентом «АиФ-Иркутск».

Она всегда была отличницей, с седьмого класса училась в лицее № 3. К биологии готовилась два года, в 11-м классе занималась сразу в двух онлайн-школах. Главный секрет успеха, по ее мнению, — самодисциплина и системный подход.

Ирина дает совет будущим выпускникам: сосредоточиться на одном источнике информации, а не пытаться объять необъятное. В свободное время она вяжет, плетет из бисера и читает классику, любимый автор — Эрих Мария Ремарк.

Свою жизнь Ирина хочет посвятить педиатрии.

«С детства я понимала, что хочу быть врачом. Мечтала помогать людям», — говорит она.

Теперь выпускнице предстоит выбрать медицинский университет.